البرلمان:الأربعاء المقبل القراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة

البرلمان:الأربعاء المقبل القراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- نشرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، اليوم الاثنين، جدول أعمال الجلسة المقرر عقدها يوم الأربعاء المقبل.وذكرت الدائرة الإعلامية، أن البرلمان يعقد جلسته 18 يوم الأربعاء المقبل الساعة التاسعة مساءً.وتضمن جدول أعمال جلسة الأربعاء، القراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية

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