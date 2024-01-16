البرلمان العراقي يشكل لجنة للوقوف على الاعتداء الإيراني على أربيل

البرلمان العراقي يشكل لجنة للوقوف على الاعتداء الإيراني على أربيل
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 بغدادم شبكة أخبار العراق- قالت رئاسة البرلمان في بيان ،اليوم الثلاثاء، إن “محافظة أربيل تعرضت فجر اليوم إلى استهداف عسكري بصواريخ باليستية إيرانية لعدة أماكن متفرقة، ونستنكر هذه الجريمة التي أدت وللأسف إلى وقوع الضحايا واستشهاد عدد من المواطنين الأبرياء من بينهم الأطفال والنساء”.وطالبت رئاسة البرلمان، الحكومة الاتحادية والقائد العام للقوات المسلحة بـ”التدخل الفوري لإيقاف هذه التطاولات من الخارج وحماية السيادة الوطنية، ومنع تكرار هذه التجاوزات من دول الجوار”.ووجهت، بـ”تشكيل لجنة مشتركة من الأمن والدفاع والخارجية النيابية للوقوف على تفاصيل الإعتداء وما تسببه من ضرر وخسائر في أرواح المواطنين المدنيين”.

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