البرلمان العراقي يطالب المحكمة الاتحادية برد دعوى السوداني ورشيد في منح قناة خور عبدالله العراقية للكويت

البرلمان العراقي يطالب المحكمة الاتحادية برد دعوى السوداني ورشيد في منح قناة خور عبدالله العراقية للكويت
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حصلت وكالة شبكة أخبار العراق، اليوم، على وثيقة صادرة من الدائرة القانونية في مجلس النواب تطلب فيها رد دعوى رئيس الوزراء محمد السوداني ورئيس الجمهورية بشأن منح قناة خور عبدالله العراقية إلى الكويت، معللة ذلك بـ”عدم توجه الخصومة”.

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