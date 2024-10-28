البرلمان العربي يوافق على المقترح العراقي لملاحقة إسرائيل دولياً

البرلمان العربي يوافق على المقترح العراقي لملاحقة إسرائيل دولياً
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وافق البرلمان العربي، امس الأحد، بالإجماع على مقترح عراقي لملاحقة إسرائيل دولياً.وقال مصدر نيابي، إن البرلمان العربي وافق خلال جلسته العامة التي عقدت امس في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة بالإجماع على طلب مقدم من نائب رئيس البرلمان العربي وعضو مجلس النواب العراقي أحمد الجبوري، بتشكيل فريق برلماني للتوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لرفع دعاوى قضائية ضد اسرائيل.وأوضح المصدر، أن الموافقة جاءت برفع دعاوى ضد “جيش الاحتلال الصهيوني”، وذلك على خلفية ارتكابه جرائم إبادة وانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني.

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