البرلمان الكوري الجنوبي يقرر عزل رئيس البلاد

البرلمان الكوري الجنوبي يقرر عزل رئيس البلاد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أقرّ البرلمان في كوريا الجنوبية السبت مذكرة لعزل الرئيس يون سوك يول، على خلفية محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر.وصوّت 204 نواب لصالح المذكرة بينما عارضها 85 نائبا. وامتنع ثلاثة نواب عن التصويت، وأُبطلت ثماني بطاقات تصويت، وفق النتيجة التي أعلنها رئيس البرلمان.وكانت وزارة العدل الكورية الجنوبية، قد أعلنت الإثنين الماضي، أنّها فرضت حظرا على سفر الرئيس يون سوك يول، بينما أجرت الشرطة تحقيقاً بحقه بتهمة التمرّد، على خلفية إعلانه الأحكام العرفية.

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