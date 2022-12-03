البرلمان سيصوت على مرشحي حزبي بارزاني وطالباني لوزارتي الإسكان والبيئة

البرلمان سيصوت على مرشحي حزبي بارزاني وطالباني لوزارتي الإسكان والبيئة
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- ارسل السوداني كتاب المرشحين لوزارتي الإسكان والبيئة من حزبي بارزاني وطالباني إلى الرئاسة البرلمانية ، وسيتم التصويت  عليهم حسب توزيع  حصص المناصب . 

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