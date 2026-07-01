البرلمان يدخل الفصل التشريعي الجديد.. جلسة مرتقبة وترقب للكابينة الوزارية

شرعت رئاسة مجلس النواب، مساء الأربعاء، في وضع اللمسات الأخيرة لانطلاق الفصل التشريعي الثاني، عبر اجتماع موسع ضم رؤساء وممثلي الكتل السياسية، خُصص لبحث أولويات المرحلة المقبلة والملفات التشريعية المنتظرة.

وبحث المجتمعون آليات تنظيم أعمال المجلس خلال الفصل الجديد، إلى جانب مناقشة حزمة من مشاريع القوانين المهمة تمهيداً لإدراجها على جدول أعمال الجلسات المقبلة، بما يضمن تسريع وتيرة العمل التشريعي.

ووفقاً لمصدر نيابي، فقد اتفقت الكتل السياسية على عقد أولى جلسات الفصل التشريعي الثاني يوم الأحد أو الاثنين المقبل، على أن يُمنح رئيس مجلس الوزراء مهلة لاستكمال إرسال أسماء المرشحين لشغل الحقائب الوزارية الشاغرة.

وأضاف المصدر أن تحديد موعد جلسة استكمال التصويت على التشكيلة الوزارية سيُترك إلى حين وصول أسماء المرشحين بشكل رسمي، بما يتيح للمجلس استكمال الاستحقاق الحكومي وفق السياقات الدستورية.

ويأتي هذا التحرك بالتزامن مع ترقب سياسي لاستكمال الكابينة الوزارية، وسط توقعات بأن يشهد الفصل التشريعي الجديد مناقشة ملفات وقوانين ذات أولوية، إلى جانب حسم المناصب الوزارية المتبقية.