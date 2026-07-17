البرلمان يفتح دفاتر الدولة.. حسابات 2012 وفساد 2025 تحت القبة

يستعد مجلس النواب العراقي لأسبوع تشريعي مزدحم، بعدما نشر جدول أعمال ثلاث جلسات متتالية تتضمن حزمة من مشاريع القوانين وملفات رقابية ساخنة، يتصدرها الحساب الختامي المؤجل منذ عام 2012، إلى جانب فتح ملف مكافحة الفساد لعام 2025.

وتشمل الجلسات المقررة أيام الأحد والثلاثاء والخميس القراءة الأولى لثمانية مشاريع قوانين، أبرزها مشروع قانون المصادقة على الحساب الختامي للموازنة المالية لعام 2012، في خطوة تعيد أحد أكثر الملفات المالية تأخيراً إلى الواجهة البرلمانية.

كما سيخصص البرلمان جلسة لمناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي لعام 2025، بحضور رئيس الديوان، لبحث دوره في كشف المخالفات المالية وتعزيز جهود ردع الفساد وملاحقة الهدر في المال العام.