البرلمان يفتح ملف الصياد أحمد نجم.. تحقيق نيابي لكشف ملابسات حادثة البصرة

تتجه لجنة الأمن والدفاع النيابية إلى فتح ملف حادثة مقتل الصياد العراقي أحمد نجم، عبر استضافة قيادات أمنية ومسؤولين بحريين وممثلين عن الصيادين، بهدف كشف ملابسات الحادث ومراجعة الإجراءات المتخذة لحماية العاملين في المياه الإقليمية.

وأكدت اللجنة أنها ستعقد جلسة موسعة بحضور قائد القوة البحرية العراقية وآمر خفر السواحل ومسؤول جمعية الصيادين في الفاو، للاستماع إلى التفاصيل الكاملة للحادث، وتحديد المسؤوليات، وبحث الخطوات الكفيلة بمنع تكرار مثل هذه الوقائع مستقبلاً.

وأوضح أعضاء اللجنة أن سلامة الصيادين العراقيين تمثل أولوية، وأن المتابعة الرقابية ستستمر لضمان تعزيز إجراءات الحماية البحرية، ورفع مستوى التنسيق بين الجهات الأمنية المختصة.

ويأتي هذا التحرك النيابي عقب موجة غضب شعبي شهدتها محافظة البصرة، بعد مقتل الصياد نجم عبد الله خالد خلال حادثة إطلاق نار تعرض لها زورق صيادين عراقيين، والتي أعقبها وصول عدد من الصيادين المحتجزين إلى منفذ سفوان الحدودي برفقة جثمان الضحية وصياد مصاب.

وكانت الحكومة العراقية قد وجهت الجهات المعنية بمتابعة تفاصيل الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مؤكدة ضرورة حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم والعمل على منع تكرار مثل هذه الحوادث.

وتأتي متابعة الملف في ظل استمرار النقاشات حول أمن الحدود البحرية وحقوق الصيادين العراقيين، وسط دعوات لتعزيز التنسيق بين بغداد والجهات المعنية لضمان حماية الملاحة والصيد في المياه الإقليمية.