البنتاغون:مقتل سليماني كان خدمة لاستقرار المنطقة

البنتاغون:مقتل سليماني كان خدمة لاستقرار المنطقة
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- ردت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، مساء أمس الثلاثاء، على تقرير المحققة الخاصة في الأمم المتحدة أغنيس كالامارد، التي قالت فيه، إن عملية قتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني “غير قانونية”.وقال مسؤول في الوزارة، إن “قائد قوة القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني كان يخطط لهجمات إرهابية تستهدف مصالح أمريكية، ودول أخرى، قبل عملية استهدافه”، بحسب تعبيره.وأشار المسؤول إلى أن “مقتل سليماني كان خدمة لاستقرار المنطقة، وتقويض يد طهران عن زعزعة أمن دول الجوار”، على حد قوله.وكانت المقررة الأممية لشؤون الإعدامات خارج إطار القانون، أغنيس كالامارد، قد اعتبرت، أن الغارة الأمريكية التي قتل فيها الجنرال الإيراني قاسم سليماني، كانت انتهاكا للقانون الدولي.وقالت كالامارد في تقرير لها، إن “العملية الأمريكية التي استهدفت سليماني خرقت ميثاق الأمم المتحدة”، مشيرة إلى أن “الأخيرة فشلت في تقديم أدلة كافية على وجود مخطط لاستهداف مصالحها”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *