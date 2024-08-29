البنك الدولي يبحث مع وزارة المالية دعم الإصلاح الاقتصادي

البنك الدولي يبحث مع وزارة المالية دعم الإصلاح الاقتصادي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحثت وزير المالية، طيف سامي، اليوم الخميس (29 آب 2024)، مع البنك الدولي دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي.وذكرت وزارة المالية في بيان، أن وزيرتها “طيف سامي، استقبلت، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريه والممثل الخاص للبنك في العراق ريتشارد عبدالنور”.وأضافت إنه “جرى خلال اللقاء متابعة القروض والمنح الخاصة بالبنك الدولي وأولويات مشاريع التنمية وسبل دعم البنك الدولي لتعزيز قطاعات المال والأعمال وتحسين بيئة الاستثمار، حيث تم التأكيد على استمرار التنسيق الثنائي لتعزيز التنمية المستدامة، إلى جانب بحث دعم البنك للبرنامج الحكومي فيما يخص الإصلاح الاقتصادي في العراق”.وأكدت الوزيرة خلال اللقاء على “الاهتمام الحكومي الرامي الى تعزيز الشراكة مع المؤسسات المالية الدولية، في أطار تسريع وتيرة الإصلاحات المالية والمصرفية بما يتوافق مع رؤية الحكومة العراقية الهادفة إلى ترسيخ دعائم الاقتصاد الوطني وإحداث التوازن الاقتصادي وتصحيح مسار السياسة المالية في العراق”.

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