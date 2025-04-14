البنك الدولي يعلن دعمه لمشاريع النقل والطاقة والقطاع الخاص في العراق

البنك الدولي يعلن دعمه لمشاريع النقل والطاقة والقطاع الخاص في العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مكتب رئيس الوزراءمحمد السوداني في بيان،الاثنين، إن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”. وأوضح، أن “وفد البنك الدولي استعرض المشاريع قيد البحث مع الوزارات والجهات ذات العلاقة بالعراق، في قطاعات السكك الحديدية، والطرق السريعة، والطاقة، بما فيها منصة الغاز الثابتة في ميناء الفاو، وخطة وزارة الكهرباء للسنوات المقبلة في مجال التوسع بإنتاج الكهرباء والنقل والتوزيع، ومشاريع البنى التحتية الأخرى”. وثمن رئيس الوزراء، حسب البيان، جهود البنك الدولي في دعم العراق، مؤكداً “أهمية أن تحظى مشاريع القطاع الخاص بدعم البنك من خلال المؤسسة الدولية للتمويل (IFC)”. من جانبه، أبدى رئيس الوفد “استعداد البنك الدولي للوقوف مع العراق في نهضته التنموية بجميع المجالات، وكذلك استعداده لتقديم التسهيلات في تمويل المشاريع بضمنها مشاريع القطاع الخاص”. 

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