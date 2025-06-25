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البنك الدولي يمنح العراق قرضاً بقيمة(930) مليون دولار لتحسين التجارة الداخلية والتنوع الاقتصادي
النزاهة:فساد بقيمة ملياري دينار في ديوان محافظة ديالى
وزارة النفط:أكثر من (6) مليارات دولار إيرادات بيع النفط للشهر الماضي
صندوق النقد الدولي: تقدم في تعزيز امتثال المصارف لمتطلبات الشفافية الدولية
اليوم.. انخفاض في أسعار صرف الدولار
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البنك الدولي يمنح العراق قرضاً بقيمة(930) مليون دولار لتحسين التجارة الداخلية والتنوع الاقتصادي
النزاهة:فساد بقيمة ملياري دينار في ديوان محافظة ديالى
وزارة النفط:أكثر من (6) مليارات دولار إيرادات بيع النفط للشهر الماضي
صندوق النقد الدولي: تقدم في تعزيز امتثال المصارف لمتطلبات الشفافية الدولية
اليوم.. انخفاض في أسعار صرف الدولار
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مؤشر السلام العالمي: لا سلام ولا أمان في العراق
القانونية النيابية:رشيد والسوداني وراء اضعاف المحكمة الاتحادية لبيع ما تبقى من العراق
ميليشيا كتائب حزب الله:سيبقى العراق تحت الحكم الشيعي الصفوي مادام خامنئي في الحياة
تدمير رادارات عراقية من قبل طائرات مسيرة “مجهولة الهوية”!!!
مصدر برلماني:الشعب العراقي غاضب على رشيد والسوداني للتفريط بالسيادة العراقية
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