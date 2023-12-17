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ائتلاف المالكي يطالب السوداني بمحاسبة محافظ البصرة لمنحه أراضي الدولة لأغراض انتخابية
خبير قانوني: الصمت الانتخابي لمدة 24 ساعة قبل اجراء الانتخابات
مصدر مطلع:السوداني توجه للكويت لتقديم واجب العزاء بوفاة أميرها
البنك الدولي:(22.6)مليار دولار ديون العراق الخارجية لنهاية 2022
الرئاسة البرلمانية ” قلقة” من المشاكل الفنية لدى مفوضية الانتخابات
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البنك الدولي:(22.6)مليار دولار ديون العراق الخارجية لنهاية 2022
اليوم..سعر صرف الدولار=156750 ديناراً
أكثر من (883) مليون دولار مبيعات البنك المركزي لمصارف أحزاب الفساد خلال الأيام الأربعة الماضية
اليوم..سعر صرف الدولار=156750 ديناراً
السوداني:نتحرك دبلوماسيا مع إيران وتركيا لتزويد العراق بحصته العادلة من المياه
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المحكمة الاتحادية بين “الجاكوج الإطاري والرغبات السياسية”
ماذا يستفيد المواطن العراقي من عودة مجالس المحافظات الفاسدة؟
العلاقة بين العراق وأمريكا تتراوح بين “شريك متناقض أو عدو ضمني”
حكومة السوداني نهاية ” خرافة العراق الجديد”
القائم بالأعمال يشرف على انطلاق العمل بمحطة جواز السفر الإلكتروني في عمان
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البنك الدولي:(22.6)مليار دولار ديون العراق الخارجية لنهاية 2022
نائب:على الحكومة كشف المنفذين بالهجوم على السفارة الأمريكية ” إن صدقت” بالقبض عليهم
بتوجيه من البنك الفدرالي أصبحت حوالات الاستيراد من خلال بنوك المراسلة الخارجية
الإطاري وزير الكهرباء:سنجعل غاز تركمانستان غازاً إيرانياً من حيث دفع المبالغ
تركيا مستمرة بتخفيض المياه في نهري دجلة والفرات والسوداني يقدم لها مزيدا من الاستثمارات !
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- اذاعة INN