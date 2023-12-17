البنك الدولي:(22.6)مليار دولار ديون العراق الخارجية لنهاية 2022

البنك الدولي:(22.6)مليار دولار ديون العراق الخارجية لنهاية 2022
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- بلغ إجمالي الدين الخارجي للعراق 22.6 مليار دولار بنهاية العام 2022، بحسب بيانات البنك الدولي. وذكر البنك في بيانات نشرها مؤخراً، ان اليابان تصدر قائمة أكبر دائني للعراق بحصة بلغت 27%، تليها دول أخرى بنسبة 19%.وجاءت في المرتبة الثالثة حصة البنك الدولي للإنشاء والتعمير 18% من إجمالي الديون ، وفي المرتبة الرابعة جهات أخرى بنسبة 21 % ، وفي المرتبة الخامسة جاءت أمريكا بنسبة 7% .فيما بلغت في المرتبة السادسة هم حاملو السندات الدولية 6% ، وفي المرتبة السابعة فرنسا بنسبة 5% ، وفي المرتبة الأخيرة المؤسسة الدولية للتنمية بنسبة 1% .

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