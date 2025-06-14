البنك المركزي :أكثر من( 118) مليار دولار ديون العراق الخارجية والداخلية

البنك المركزي :أكثر من( 118) مليار دولار ديون العراق الخارجية والداخلية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق-  كشف البنك المركزي العراقي، يوم السبت، حجم الديون الخارجية والداخلية التي بذمة العراق خلال العام 2024.وقال البنك في احصائية رسمية ، ان حجم الديون المترتبة على العراق في العام 2024 بلغت 54 ملياراً و 601 مليون دولار منخفضة بنسبة 2.94 % مقارنة بعام 2023 التي بلغت الديون فيها 56 ملياراً و 207 ملايين دولار.واضافت ان الدين العام الداخلي بلغ 85 ترليوناً و586 مليار دينار في نهاية شهر حزيران، مرتفعا عن عام 2024 التي بلغ فيها الدين الداخلي 83 ترليوناً و 80 مليار دولار.

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