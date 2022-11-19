البنك المركزي: أكثر من 700 مليون دولار مبيعات البنك خلال الأسبوع الماضي

البنك المركزي: أكثر من 700 مليون دولار مبيعات البنك خلال الأسبوع الماضي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة للدولار خلال مزاد بيع العملة الأسبوع الماضي أكثر من 700 مليون دولار.وقال البنك المركزي، إنه “باع خلال الاسبوع الماضي للأيام الخمسة التي فتح بها المزاد وابتداء من يوم الاحد ولغاية الخميس مقدار 735 مليوناً و 252 الفاً و435 دولاراً بمعدل يومي بلغ 147 مليونا و50 الفا و487 دولارا مرتفعا بمقدار 23.53% عن الاسبوع الذي سبقه، مبينا ان الارتفاع جاء نتيجة زيادة مبيعات البنك خلال الايام الاولى لأكثر من 170 مليون دولار من الاسبوع الماضي.واضاف ان أعلى مبيعات للدولار خلال الأسبوع الماضي كان ليوم الاثنين حيث بلغت المبيعات فيه 180 مليوناً و 893 الفاً دولارا، فيما كانت أقل المبيعات ليوم الخميس التي بلغت فيه المبيعات 117 مليوناً و140 الف دولارا. واشار الى ان معظم هذه المبيعات ذهبت على شكل حوالات للخارج لتمويل التجارة الخارجية، فيما بلغ سعر بيع الدولار المحول لحسابات المصارف في الخارج، اضافة الى البيع النقدي  1460 ديناراً لكل دولار

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