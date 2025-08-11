آخر تحديث:
السوداني:العراق وإيران جبهة واحدة ضد أمريكا وإسرائيل والاتحاد الأوروبي
حركة الوفاق:تقييم الوزراء دعاية انتخابية والسوداني غير جدي في الإصلاح
نائب:السوداني غير صادق بالإصلاح الحكومي والفساد في ظله وصل إلى أعلى المستويات
نائب:العراق دولة بلا سيادة والقوات التركية وصلت إلى الموصل وكركوك
نائب إطاري:الحشد مرتبط بالإمام خامنئي وقانونه سيُقر رغم أنف أمريكا وبريطانيا
اليوم .. ارتفاع في أسعار صرف الدولار
البنك المركزي العراقي:الدين العام لشهر أيار الماضي بلغ (85.50) تريليون ديناراً
السوداني يوجه وزارة الكهرباء بتنظيم الاستهلاك وتفعيل “جباية” عادلة وذكية ومرنة
المشهداني يؤكد على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع تركيا
مليار و296 مليون ديناراً راتب النائب في الدورة البرلمانية والدولة تعاني من العجز المالي
البرلمان الحالي..فاشل وفاسد ومزور والشعب لايثق به
الانتخابات المقبلة إبقاء الخونة والسراق والقتلة جاثمين على صدر الشعب
سياسيون عراقيون: الانتخابات المقبلة تدوير نفس الوجوه الكالحة الفاسدة
لن يستقر العراق إلا بتحريره من النفوذ الإيراني
ميليشيا كتائب حزب الله:ما أعلنه السوداني في الإعلام عن إعفاء أمري لوائي حشد 45 و46 يختلف عن الوثيقة الرسمية لدى الحشد!!
ولايتي:اتفقنا مع المالكي برفض حل الحشد الشعبي وحزب الله اللبناني
السوداني:الحشد الشعبي غير ملتزم بالقوانين والضوابط ويقتل الأبرياء ويغتصب أراضي ومنازل المواطنين
