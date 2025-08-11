البنك المركزي العراقي:الدين العام لشهر أيار الماضي بلغ (85.50) تريليون ديناراً

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف البنك المركزي العراقي، اليوم الاثنين، عن انخفاض الانفاق العام للدولة، والدين العام الداخلي لشهر أيار من العام الحالي 2025.وذكر البنك في إحصائية له ، أن الانفاق العام للدولة بلغ في شهر أيار من العام الجاري 9.35 تريليون دينار منخفضا بنسبة 1.48% عن شهر نيسان الماضي الذي بلغ 9.49 تريليون دينار ومنخفضا ايضا عن نفس الفترة من عام 2024 الذي كان قد بلغ 10.68 ترليون دينار.وأضاف أن الدين العام لشهر أيار بلغ 85.50 تريليون دينار منخفضاً بنسبة 0.05% مقارنة بشهر نيسان الماضي الذي بلغ 85.54 تريليون دينار، ومرتفعا بنسبة 8.56% عن نفس الفترة من عام 2024 الذي كانت قد بلغت حينذاك 78.18 تريليون دينار.

