البنك المركزي العراقي يعلن عن انخفاض في احتياطه المالي

البنك المركزي العراقي يعلن عن انخفاض في احتياطه المالي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أوضح البنك المركزي العراقي في تقرير له ،اليوم الأثنين، أن “صافي الاحتياطيات الأجنبية انخفض إلى 137.09 تريليون دينار، مقارنة بشهر تشرين الأول الذي بلغ فيه 139.31 تريليون دينار، كما سجل تراجعًا سنويًا مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، حيث كانت الاحتياطيات حينها 147.148 تريليون دينار”.وأضاف التقرير أن “النمو السنوي لهذه الاحتياطيات شهد انخفاضًا بنسبة 7.05%”.من جهة أخرى، أشار البنك إلى “انخفاض سعر صرف الدولار في السوق الموازي خلال شهر تشرين الثاني، حيث بلغ 1,510 دينار مقابل الدولار، مقارنة بشهر تشرين الأول الذي سجل فيه 1,520 دينار”.

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