البنك المركزي العراقي:(64.12) تريليون ديناراً حجم القروض والسلف من قبل الشركات والمواطنين في الربع الأخير من 2024

البنك المركزي العراقي:(64.12) تريليون ديناراً حجم القروض والسلف من قبل الشركات والمواطنين في الربع الأخير من 2024
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 بغداد/ شبكة اخبار العراق- أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الاثنين، عن ارتفاع حجم القروض والسلف في القطاع المصرفي بنسبة 5.4% خلال الربع الأخير من عام 2024، مما يعكس زيادة في القدرة التمويلية للأفراد والشركات. وذكر إعلام البنك المركزي في بيان ، أن القروض والسلف سجلت ارتفاعًا ملحوظًا، حيث بلغت 64.12 تريليون دينار مقارنة بـ 60.81 تريليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.وأشار البيان إلى أن هذا النمو يعكس تحفيز النشاط الاقتصادي، وزيادة القدرة التمويلية للمشاريع الاستثمارية والتجارية، مما يساهم في خلق فرص عمل جديدة.

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