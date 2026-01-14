آخر تحديث:
بعد التصفية..15 مرشح لمنصب رئيس الجمهورية
بالوثائق.. المحكمة الاتحادية تحدد الصلاحيات الإدارية لرئيس الوزراء
البارزاني والسفير الفرنسي يبحثان تعزيز العلاقات بين باريس وأربيل
العراق الخاسر الأكبر بعد فرض ترامب ضريبة 25% للدول التي تتعامل تجارياً مع إيران
ائتلاف المالكي: الاتحاد بين كتلتي السوداني والمالكي ستمنح القوة السياسية لرئيس الحكومة المقبلة
البنك المركزي: انخفاض احتياطي العملة الصعبة إلى (97.582) مليار دولار
سياسي كردي: منافذ الإقليم غير الرسمية تعود لحزبي بارزاني وطالباني
أسعار صرف الدولار ترفض النزول مادام العراق تحت الحكم الإيراني
تعرف على قرارات مجلس الوزراء الجديدة
الحكم الإطاري الفاسد الفاشل حول البلد إلى (جمهورية الفقراء)
خبراء:العراق في وضع مالي خطير جداً
خبراء اقتصاد:العراق يعاني من فقر متعدد الابعاد والبلد نحو الانهيار الاقتصادي
الانتخابات انتجت برلمان مشتت وتعزيز الدور الإيراني
نمير العقابي.. “سبايدرمان المنطقة الخضراء” بين ثروة المليارات وشبهات الفساد والاحتيال
مصدر سياسي: ترشيح المالكي لرئاسة الحكومة جريمة بحق العراق وأهله واستخفافاً بالقضاء
مصدر مطلع: الإطار يبحث عن شخص ضعيف” لا يحل ولا يربط” لرئاسة الحكومة المقبلة
فصيل حشدوي يهدد أمريكا في حال استهداف إيران عسكرياً!!
القنصل الإيراني في البصرة: الحشد الشعبي أوقف توسع التظاهرات داخل إيران
