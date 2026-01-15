البنك المركزي: انخفاض الدين الداخلي الى أكثر من (88) تريليون ديناراً

بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال البنك في إحصائية رسمية ،الخميس إن “الدين العام الداخلي للعراق انخفض مع نهاية شهر تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي ليبلغ 88 تريليوناً و515 مليون دينار منخفضاً بنسبة 0.32% عن شهر أيلول/ سبتمبر الذي بلغ 90 تريليون و615 مليار دينار، ومرتفعاً بنسبة 6.58% عن عام 2024 الذي بلغ 83.050 تريليون دينار، ومرتفعاً بنسبة 25% عن عام 2023 الذي بلغ 70.558 تريليون دينار”.