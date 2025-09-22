البنك المركزي :انخفاض في الإستيرادات خلال الربع الاخير من العام الحالي

بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر البنك المركزي العراقي في بيان،اليوم الأثنين، أن “الصادرات العراقية انخفضت خلال الفصل الثاني (الربع الثاني) من العام الحالي لتبلغ 23.285 مليار دولار مقارنة بالاستيرادات بالفصل الاول (الربع الاول) الذي بلغت فيه الصادرات 24.112 مليار دولار.

وبحسب إحصائية المركزي، فإن الصادرات شملت النفط الخام بقيمة 20.956 مليار دولار، فيما شملت صادرات المنتجات النفطية 981 مليون دولار وشملت الصادرات الأخرى 1.347 مليار دولار.