البنك المركزي: تبرعنا بأكثر من 90 مليار دينار لإعادة إحياء شارع الرشيد

آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الإثنين (25 آب 2025)، عن تفاصيل مبادراته العمرانية لإعادة إحياء شارع الرشيد في بغداد.وأكد المكتب الإعلامي في بيان ، أن البنك المركزي العراقي تبرع بأكثر من 90 مليار دينار لإعادة إحياء شارع الرشيد الذي يعد أشهر وجهة سياحية في العاصمة بغداد مستحدثاً فيه خط نقل “ترام” ليكون بصمة شاخصة في وسط بغداد القديمة”، مبيناً أن “مجلس الوزراء، وأمانة بغداد، ووزارة الثقافة، ورابطة المصارف الخاصة العراقية عملوا جميعاً على إعداد ومتابعة التصاميم والتنفيذ”.وأضاف المكتب الإعلامي أن “البنك المركزي العراقي يرعى العديد من المبادرات العمرانية في أماكن مختلفة، كــ دار الشؤون الثقافية، مساهماً بأكثر من 3 مليار دينار ، فضلاً عن موقع دار الوالي في السراي الحكومي التراثي قرب القشلة بمبلغ 2 مليار دينار”.

