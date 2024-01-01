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الجبهة التركمانية تؤكد على تقاسم السلطة في كركوك لعدم تكرار أخطاء الماضي
نائب:الخلافات السياسية والسمسرة وراء تعطيل القوانين المهمة
البنك المركزي يحدد الجهات الخارجية التي تستلم حوالاتها بالدولار
نائب إطاري:سنواصل استهداف القوات الأمريكية ثأراً لمقتل (سليماني)
لليوم الثالث على التوالي..استمرار ارتفاع أسعار صرف الدولار
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فلسطين..(22404) شهيداً في 2023
استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة بتكثيف القصف الجوي والمدفعي الأعمى على أهلها
غوتيريش يجدد دعوته للوقف الفوري لإطلاق النار في غزة ومنع التصعيد الإقليمي للحرب
الأمم المتحدة تطالب إسرائيل وقف عمليات قتل الفلسطينيين في الضفة الغربية
الحكومة الفلسطينية تطالب الأمم المتحدة بالإعلان رسميا المجاعة في غزة
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البنك المركزي يحدد الجهات الخارجية التي تستلم حوالاتها بالدولار
لليوم الثالث على التوالي..استمرار ارتفاع أسعار صرف الدولار
(80) مليون برميل نفط الصادرات النفطية العراقية لأمريكا خلال (8) أشهر
نائب:(1.5) تريليون دينار سرقت من محافظة ذي قار من قبل الإدارة “الصدرية”
اليوم..أسعار صرف الدولار=153000ديناراً
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الحكومة الإتحادية لحكومة البارزاني:كفاكم كذباً وتزويراً للحقائق
الولائي وزير التربية يوجه المدارس بوقفة حداد على مقتل الإرهابي الإيراني (سليماني)
الإطار:حكومتنا “غير مستعجلة”على حماية سيادة البلد من التدخل العسكري التركي في شماله
نائب:(1.5) تريليون دينار سرقت من محافظة ذي قار من قبل الإدارة “الصدرية”
الولائي المالكي:لولا سليماني لسقط العراق بيد داعش!!
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