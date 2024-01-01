البنك المركزي يحدد الجهات الخارجية التي تستلم حوالاتها بالدولار

البنك المركزي يحدد الجهات الخارجية التي تستلم حوالاتها بالدولار
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حدد البنك المركزي العراقي، اليوم، الجهات المشمولة بالحصول على حوالاتها الخارجية نقداً بعملة الدولار بدءاً من يوم الثلاثاء 2 كانون الثاني 2024.وهذه الجهات وفقاً لبيان البنك ت، هي “البعثات الدبلوماسية والمنظمات والوكالات الدولية كافة العاملة في العراق، ومنظمات المجتمع المدني غير الحكومية المسجلة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء في حال اشترطت الجهة الأجنبية المانحة دفع مبالغ الحوالات الخارجية الواردة بعملة الدولار داخل العراق”.كما تشمل وفقاً للبيان “العقود الحكومية النافذة بعملة الدولار الأمريكي، والعقود المستمرة على المنح والقروض والاتفاقيات الخارجية، ونسبة ‎ 40 من الحوالات الواردة للمصدرين العراقيين الناتجة عن صادراتهم إلى الخارج”.وأشار البنك المركزي الى ان “المصارف يسمح تسليم زبائنها مبالغ حوالاتهم الواردة من الخارج نقداً ومن الموارد الذاتية المتوفرة للمصرف وحسب الاتفاق بين المصرف والزبون”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *