البنك المركزي يعلن عن تشكيل الشركة الوطنية لنظم الدفع الإلكتروني

البنك المركزي يعلن عن تشكيل الشركة الوطنية لنظم الدفع الإلكتروني
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قرر البنك المركزي العراقي، اليوم الأربعاء (13 كانون الأول 2023)، إنشاء الشركة الوطنية لنظم الدفع الإلكتروني في العراق.وذكر المركزي في بيان ، أن “مجلس إدارة البنك المركزي العراقي، قرر إنشاء (الشركة الوطنية لنظم الدفع الإلكتروني في العراق)”، مبيناً أن “الشركة تمثل تطور نوعي في هيكل البنية التحتية المالية للبلاد”.وأضاف أن “الشركة الجديدة ستتولى مسؤولية تطوير وتشغيل وإدارة الأنظمة الوطنية للدفع والتقاص الإلكتروني بكفاءة عالية وإضافة عناصر جديدة لخدمة بيئة الدفع الإلكتروني”. وتابع  أن “دوره سيتمحور حول التنظيم والإشراف على هذه الأنظمة، وأنه سيتم البدء بالتنفيذ ووضع الإطار القانوني والتنفيذي والتشغيلي للشركة بمشاركة جميع الأطراف ذات المصلحة، وفقًا لقانون البنك والأطر التشريعية المعمول بها”.ويذكر أن هذه الخطوة تأتي تزامناً مع النمو المتسارع في الخدمات والمنتجات المالية الإلكترونية وارتفاع إعداد المستخدمين بالتوافق مع إطار البرنامج الحكومي لدعم وتبني أنظمة الدفع الإلكتروني المتطورة.

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