البنك المركزي يفرض وصايته على مصرف “زين العراق الإسلامي” المشمول بالعقوبات الأمريكية

البنك المركزي يفرض وصايته على مصرف “زين العراق الإسلامي” المشمول بالعقوبات الأمريكية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن البنك المركزي العراقي، في وثيقة رسمية، عن فرض الوصاية على مصرف “زين العراق الإسلامي”. ويأتي هذا القرار، وفق كتاب رسمي ، نتيجة لممارسات غير سليمة وأداء غير مرضٍ من قبل إدارة المصرف، بما يهدد استقلال وسلامة الجهاز المصرفي العراقي.وأوضحت الوثيقة أن قرار مجلس إدارة البنك المركزي، المرقم 165 لسنة 2024، صدر استناداً لأحكام المادة 59 من قانون المصارف العراقي رقم 94 لسنة 2004. وقد تم تعيين جلال عبد الله سلمان وصياً على المصرف، وفقاً لأحكام المادة 60 من نفس القانون، وتخول له الصلاحيات المحددة بموجب هذا القرار.

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