البنك المركزي ينفي معاقبة بعض المصارف العراقية من قبل الخزانة الأمريكية

البنك المركزي ينفي معاقبة بعض المصارف العراقية من قبل الخزانة الأمريكية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- نفى البنك المركزي العراقي وجود توجهات لدى البنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكي لمعاقبة بعض المصارف العراقية.وأكد مصدر مخول في البنك المركزي العراقي لوكالة الانباء الرسمية، اليوم ،الخميس أنه “لا صحة لهذه الأخبار التي تهدد سمعة القطاع المصرفي وقطاع الأعمال في العراق”.وأهاب البنك المركزي العراقي بمن ينقل الأخبار لتوخي الحذر بنقل المعلومات غير الدقيقة، مؤكدا بأن جميع المصارف العراقية ممتثلة للقوانين والتعليمات التي يصدرها البنك المركزي، لاسيما المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

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