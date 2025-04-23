البيت الأبيض: ترامب سيزور السعودية والإمارات وقطر منتصف الشهر المقبل

البيت الأبيض: ترامب سيزور السعودية والإمارات وقطر منتصف الشهر المقبل
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- يزور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال مايو المقبل، كلاً من الإمارات والسعودية وقطر.وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، للصحافيين، مساء أمس الثلاثاء: إن الزيارة ستجري في الفترة من 13 إلى 16 مايو المقبل.وستكون هذه ثاني رحلة دولية للرئيس الأمريكي منذ تنصيبه في 20 يناير، بعد زيارته المقررة إلى الفاتيكان لحضور مراسم جنازة البابا فرنسيس، السبت.

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