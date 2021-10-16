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- شبكة اخبار العراق
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رئيس أركان الزوار يعلن” نجاح زيارة الإمام العسكري”!!
البيشمركة:إكمال الترتيبات الدفاعية مع الجيش العراقي لسد الفراغات الأمنية
المالكي:لن نسلم العراق للتيار الصدري..أنا رئيس الوزراء القادم
الحكيم والأعرجي يؤكدان عى وجوب تعزيز المشروع الإيراني في العراق
الزرفي:مفوضية الانتخابات “استهدفت” حركتنا بالنتائج الانتخابية
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هيئة النزاهة:أكثر من (4) مليارات دولار مجموع الأموال المستردة لعام 2021
صالح:إكتمال مسودة موازنة 2022 وستناقش من قبل الحكومة المقبلة
وزارة الكهرباء:ماضون في تفعيل الجباية الالكترونية
ارتفاع أسعار النفط إلى أكثر من (83 ) دولار للبرميل الواحد
البنك الدولي:تحسن معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في العراق
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مخالفات انتخابية في التصويت الخاص ونسبة من الجيش والشرطة ولائهم لأحزاب إيران وليس للعراق
التعددية الحزبية في الإقليم ظاهرة ايجابية لتغيير الواقع السياسي
تجارة الأسلحة في العراق برعاية ميليشيا الحشد والأمن الوطني
الكاظمي لايستطيع إيقاف استغلال موارد الدولة للدعاية الانتخابية من قبل الأحزاب
الكاظمي والتيار الصدري وحيتان الفساد وراء إنهيار المنظومة الكهربائية
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- متابعات خاصة
فورين بوليسي:الحشد الشعبي أشد خطراً على استقرار العراق والشعب عاقبه بالانتخابات
المالكي والصدر وصراع الكتلة الأكبر والخاسر العراق وشعبه
في العراق خسر فاسدون وربح فاسدون
البرامج الانتخابية في العراق عبارة عن” شراء ذمم وتوزيع سندويشات فلافل وبطانيات”
الأحزاب من مصادر تمويل ميليشيا الحشد بعد المخدرات والدعارة وصالات القمار
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مخالفات انتخابية في التصويت الخاص ونسبة من الجيش والشرطة ولائهم لأحزاب إيران وليس للعراق
بأمر إيراني ..إسقاط الدعاوى القانونية ضد العيساوي
الكاظمي:خدمة الزوار الإيرانيين “واجب أخلاقي وديني”!!
الكاظمي:البرلمان العراقي رفض معالجة جرحى وتعويض ضحايا ثوار تشرين
الكاظمي لماكرون “هذا أبو الحوائج” ودعوته “مستجابة”
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