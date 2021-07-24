البيشمركة تدعو إلى بقاء القوات الأمريكية في العراق

البيشمركة تدعو إلى بقاء القوات الأمريكية في العراق
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مسؤول لجنة البيشمركة في برلمان اقليم كردستان ريفنك هروري، السبت  إن العراق بحاجة للدعم العسكري الامريكي، مشيرا الى ان الانسحاب المبكر للقوات القتالية الامريكية من العراق سيخلق فجوة كبيرة أمام الجيش العراقي والبيشمركة لمواجهة الارهاب، فيما أعرب عن خشيته من تكرار تجربة أفغانستان.وأضاف هروري، إن “على الجانبين الأمريكي والعراقي التفكير جدياً بشأن الانسحاب الكلي للقوات الامريكية من العراق”، مبينا أن “العراق وإقليم كردستان بحاجة الى الدعم الامريكي خصوصا في مجال توفير الغطاء الجوي والدعم اللوجستي فضلا عن أن خطر الجماعات الارهابية على العراق مازال قائما“.وأردف أن “هناك فراغا أمنيا في المناطق المتنازعة خصوصا الواقعة بين القوات العراقية والبيشمركة وبإمكان الجماعات الارهابية استغلال سحب القوات القتالية الامريكية”، مشيرا الى ان “الانسحاب المبكر للقوات القتالية الامريكية من العراق سيخلق فجوة كبيرة أمام الجيش العراقي والبيشمركة لمواجهة الارهاب“.وأشار الى أن “العراق بحاجة لوجود القوات الامريكية”، لافتا الى أن “انسحاب القوات القتالية الامريكية في هذه الظروف سيفسح المجال اكثر أمام الجماعات الارهابية والخارجة عن القانون ونخشى من تكرار تجربة افغانستان“.

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