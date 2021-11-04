التحالف العربي:منصب محافظ كركوك لاعلاقة له بالانتخابات الأخيرة

التحالف العربي:منصب محافظ كركوك لاعلاقة له بالانتخابات الأخيرة
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد المتحدث باسم التحالف العربي حاتم الطائي، الخميس، أن منصب محافظ كركوك لاعلاقة له بالانتخابات الأخيرة.وقال الطائي في حديث صحفي، إن “مطالبة الأحزاب الكردية بمنصب المحافظ بناءً على نتائج الانتخابات الأخيرة، هو أمر غريب كون منصب المحافظ تحدده انتخابات مجالس المحافظات”.وأضاف أن “كركوك مستقرة من النواحي الأمنية والإدارية وأي تبديل في الوقت الحالي قد يربك المشهد والأوضاع بصورة عامة داخل المدينة متعددة المكونات”.وطالب الاتحاد الوطني الكردستاني بإعادة منصب محافظ كركوك للكرد بناءً على نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *