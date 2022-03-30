التحالف العربي يعلن عن إيقاف العمليات العسكرية في اليمن

التحالف العربي يعلن عن إيقاف العمليات العسكرية في اليمن
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن التحالف الذي تقوده السعودية مساء أمس الثلاثاء، أنّه سيوقف عملياته العسكرية في اليمن اعتباراً من صباح الأربعاء، وخلال شهر رمضان، وذلك عشية انطلاق مشاورات للقوى اليمنية في  الرياض برعاية مجلس التعاون الخليجي.ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن المتحدث باسم التحالف العميد تركي المالكي إعلانه “وقف العمليات العسكرية بالداخل اليمني اعتباراً من الساعة 6 من صباح الأربعاء 30 آذار/مارس” وذلك “تزامناً مع انطلاق المشاورات اليمنية – اليمنية، وبهدف تهيئة الظروف المناسبة لإنجاح المشاورات وخلق بيئة إيجابية خلال شهر رمضان المبارك لصناعة السلام في اليمن”.وأوضح أن القرار يأتي “استجابةً للدعوة المقدمة من الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف بطلب إيقاف العمليات العسكرية”.وأضاف أنّ “قيادة القوات المشتركة للتحالف ستلتزم بوقف إطلاق النار وستتخذ كافة الخطوات والإجراءات لإنجاح وقف إطلاق النار وتهيئة الظروف المناسبة وخلق البيئة الإيجابية خلال شهر رمضان المبارك لصنع السلام وإنهاء الأزمة”. الأحد، نشر مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ على تويتر أنه “منخرط مع كافة الأطراف ويواصل جهوده نحو التوصل لهدنة خلال رمضان”.وتنطلق مشاورات للقوى اليمنية في العاصمة السعودية الأربعاء، برعاية مجلس التعاون الخليجي رغم غياب الحوثيين الرافضين إجراء حوار في السعودية.وكان الحوثيين أعلنوا السبت، هدنة لثلاثة أيام بعد سلسلة هجمات على السعودية. ولم تعلق الحكومة السعودية ولا التحالف على إعلان الحوثيين للهدنة، فيما شنّ التحالف غارات على مواقع تابعة للحوثيين في صنعاء بعد ساعات من إعلانهم مبادرة الهدنة.

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