التخطيط النيابية:الكتل التي تصوت على الموازنة تتحمل مسؤولية “الكارثة”

التخطيط النيابية:الكتل التي تصوت على الموازنة تتحمل مسؤولية “الكارثة”
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- حذر رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي ومراقبة البرنامج الحكومي حازم الخالدي، السبت، من أن الموازنة تحتوي على مواد كارثية، مؤكدا الكتل التي ستصوت على الموازنة هي التي تتحمل مسؤولية الكارثة،وقال الخالدي في حديث صحفي، إن “الموازنة تحتوي على مواد كارثية منها غبن محافظات الوسط والجنوب وبيع أصول الدولة”، مؤكدا أنه “لا توجد مساواة في الموازنة بين البصرة وكردستان على الرغم من أن البصرة تنتج 90% من نفط العراق”.وأضاف أن “هناك مجاملات سياسية بخصوص حصة كردستان في الموازنة”، لافتا إلى أن “الكتل التي ستصوت على الموازنة هي التي تتحمل مسؤولية الكارثة”.وأشار الخالدي إلى “جمع تواقيع نيابية لتغيير سعر صرف الدولار”، مبينا أن “بعض الجهات ترفض تغيير سعر الصرف وأخرى تطالب بتغيره”.

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