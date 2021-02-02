التخطيط النيابية:تعطيل مجلس الخدمة الاتحادي من قبل الحكومة فساد كبير

التخطيط النيابية:تعطيل مجلس الخدمة الاتحادي من قبل الحكومة فساد كبير
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- حذر رئيس لجنة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي حازم الخالدي، الثلاثاء ، من مغبة استمرار تعطيل مجلس الخدمة الاتحادي، مشيرا إلى أنه من غير الصحيح تجاوز مجلس الخدمة بملف التعيينات.وقال الخالدي في تصريح صحفي، إن “مجلس الخدمة الاتحادي شرع قانونه منذ وقت طويل ولم ينفذه الحكومة حتى الآن”.وأضاف أن “عملية تنظيم ملف التعيينات في دوائر الدولة من اختصاص مجلس الخدمة الاتحادي”، محذرا من “تجيير ملف التعيينات باتجاه غايات حزبية او انتخابية”.وأشار الخالدي إلى أنه “ليس من الصحيح استمرار الحكومة تعطيل مجلس الخدمة الاتحادي الذي شرع قانونه داخل مجلس النواب”.وكان النائب عن تحالف سائرون عباس عليوي أكد في تصريح سابق ، أنه لايوجد مبرر لحكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لتعطيل مجلس الخدمة الاتحادي. 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *