التخطيط النيابية:حكومة الإقليم تتحمل مسؤولية تلكؤ صرف رواتب موظفيها

التخطيط النيابية:حكومة الإقليم تتحمل مسؤولية تلكؤ صرف رواتب موظفيها
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حمل عضو لجنة التخطيط ومتابعة البرنامج الحكومي محمد كريم، حكومة إقليم كردستان مسؤولية تلكؤ صرف رواتب الموظفين في الإقليم، لافتا الى رفض السلطات في كردستان حسم مسألة توطين الرواتب لدى المصارف.وقال كريم في حديث صحفي، ان “حكومة إقليم كردستان تتحمل مسؤولية رواتب موظفيها، حيث ان حكومة الإقليم لم تترك لبغداد اي خيار في تحديد قيمة الرواتب الخاصة بموظفي كردستان”.وأضاف ان “حكومة الإقليم يتوجب عليها التعامل وفق منطق إيجابي ونوايا صادقة بهدف حل الإشكاليات بين بغداد واربيل خصوصا فيما يتعلق بملف رواتب الموظفين”.وبين ان “الإشكالية الأساسية المتعلقة بموظفي الإقليم تكمن بعدم قيام حكومتهم بتوطين الرواتب على المصارف، وبالتالي لاتتوفر قاعدة بيانات للموظفين في الإقليم كي يتم حساب الرواتب من خلالها”.

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