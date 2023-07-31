التخطيط النيابية تدعو الحكومة إلى تشكيل لجنة خبراء للتفاوض مع الكويت بشأن ترسيم الحدود معها

التخطيط النيابية تدعو الحكومة إلى تشكيل لجنة خبراء للتفاوض مع الكويت بشأن ترسيم الحدود معها
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا نائب رئيس لجنة التخطيط النائب محمد البلداوي , الاثنين, الحكومة  لتكليف  لجنة خبراء من ذوي الاختصاص للتفاوض مع الجانب الكويتي حول ترسيم الحدود البرية والبحرية بين البلدين الجارين.وقال البلداوي في تصريح صحفي , ان “زيارة وزير الخارجية امس تمخضت عن اتفاق بتشكيل وفود فنية بين البلدين لترسيم الحدود  لانهاء وتصفير المشاكل القديمة الجديدة ” .وأضاف ان “لجنة التخطيط اجرت خلال الأسبوع الماضي عدة ورش لخبراء ومتخصصين بترسيم الحدود وقد خرجت بوجود غبن كبير نال العراق بقرار مجلس الامن الدولي 833 “،, مبينا ان ” القرار اتخذ عندما كان العراق تحت البند السابع حيث انه كان فاقدا للأهلية” . وطالب البلداوي “الحكومة الى تسمية الوفد المفاوض مع الجانب الكويتي من خبراء متخصصين “، مؤكدا ان “العراق يمتلك الأوراق الثبوتية والتاريخية لتثبيت حقوقه في خور عبد الله”.

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