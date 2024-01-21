التخطيط تصادق على استحداث (قضاء سفوان وناحية الخور ) في البصرة

التخطيط تصادق على استحداث (قضاء سفوان وناحية الخور ) في البصرة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- صادق وزير التخطيط محمد علي تميم، اليوم الاحد، على استحداث قضاء سفوان وناحية الخور في محافظة البصرة. وقال تميم في كلمة له خلال توقيعه امر الاستحداث وتحديد الحدود الجغرافية لكل من القضاء والناحية، بحسب بيان لوزارة التخطيط، إن “عملية الاستحداث لقضاء سفوان وناحية الخور جاء من اجل إعطاء هاتين الوحدتين الاداريتين، المزيد من الاهتمام لما يمثلانه من موقع جغرافي، واقتصادي مهم لمحافظة البصرة والعراق عموما”، مبينا ان “مراسم المصادقة على الاستحداث تمت بحضور النواب فالح الخزعلي ورفيق الصالحي وعلي شداد، ومدير عام دائرة التنمية الإقليمية والمحلية محمد محسن السيد”،وأضاف ان “الاستحداث يأتي وفقا لأولويات استراتيجية التطوير وسياسة التنمية الحضرية والريفية المعدّة من قبل دائرة التنمية الاقليمية والمحلية في وزارة التخطيط، بهدف وضع الأسس والاستراتيجيات لتحقيق الأهداف التنموية، على مستوى المحافظات والاقضية والنواحي”.وأوضح ان “استحداث قضاء سفوان وناحية الخور في محافظة البصرة جاء استثناء من قرار مجلس الوزراء ذي الرقم 34 لسنة 2020”.وأشار الى ان “مدينة سفوان تمثل المركز الحضري للقضاء الذي أُدرج ضمن دليل الوحدات الإدارية لجمهورية العراق، وأُعطي الرمز (35111)، ويتكون من 11 مقاطعة، اما ناحية الخور التي تضم مجموعة من المواقع الصناعية الكبرى مثل مجمعات الحديد والصلب والبتروكيمياويات والاسمدة والغاز، فسيكون مركزها الحضري في مقاطعة (55 النجمي الجنوبية) وتم اعتمادها في دليل الوحدات الإدارية تحت الرمز (35034)، وتضم عددا من المقاطعات والمواقع والقرى، فضلا عن مدينة الخور السكنية”.

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