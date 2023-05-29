التخطيط:30.1% نسبة السكان في المناطق الريفية وهناك زحف متزايد تجاه المدن

التخطيط:30.1% نسبة السكان في المناطق الريفية وهناك زحف متزايد تجاه المدن
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أوضحت وزارة التخطيط، الاثنين، بشأن سحب قانون تنظيم العشوائيات من البرلمان.وقال المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي في حديث صحفي، إن “نسبة السكان في المدن (الحضر) تبلغ 69.9%، ونسبة السكان في المناطق الريفية 30.1%”.وأضاف الهنداوي، أن “بعض المناطق الريفية شهدت زحفاً وتجريفاً في بعض مساحاتها بسبب أزمة السكن التي يعاني منها العراق وعدم وجود قانون يردع هذه التجاوزات على المساحات الزراعية”.وبيّن الهنداوي في حديث لوكالة الأنباء الرسمية، أن “الحكومة قامت بسحب قانون تنظيم العشوائيات من البرلمان لإعادة النظر به وفق المتغيرات التي حدثت في البلاد”. 

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