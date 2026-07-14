التصعيد يشتعل في الخليج.. ضربات أميركية جديدة ورد إيراني يستهدف قواعد إقليمية

شهدت المنطقة تصعيداً عسكرياً جديداً، بعد إعلان القيادة المركزية الأميركية تنفيذ جولة إضافية من الضربات ضد أهداف في إيران، في خطوة قالت إنها تأتي ضمن مساعيها للحد من القدرات الإيرانية المرتبطة باستهداف حركة الملاحة التجارية في مضيق هرمز.

وأكدت القيادة المركزية الأميركية أن العمليات الجديدة تأتي بالتزامن مع استعداد القوات الأميركية لتطبيق إجراءات بحرية مشددة تجاه الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية، في إطار تحركات تهدف إلى تعزيز أمن الملاحة في المنطقة.

وفي المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف مواقع في البحرين والكويت، فيما أفادت السلطات الكويتية بإصابة أربعة من منتسبي قواتها المسلحة ووقوع أضرار مادية، بعد التصدي لهجمات شملت عشرات الصواريخ والطائرات المسيّرة.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، مع استمرار المواجهة بين واشنطن وطهران وانعكاساتها على أمن الخليج وحركة التجارة والطاقة العالمية.