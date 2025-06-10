التعليم النيابية: الجامعات الأهلية خرقت ضوابط القبول

التعليم النيابية: الجامعات الأهلية خرقت ضوابط القبول
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب عضو لجنة التعليم العالي النيابية، حيدر المطيري، اليوم الاثنين، وزارة التعليم باتخاذ إجراءات صارمة بحق عدد من الكليات الأهلية التي خرقت الضوابط الرسمية في قبول الطلبة، مشدداً على ضرورة غلقها بشكل نهائي.وقال المطيري في تصريح  صحفي، إن “بعض الكليات الأهلية في بغداد أقدمت على قبول طلبة بمعدلات لا تتطابق مع ضوابط وزارة التعليم العالي، لا سيما في التخصصات الطبية”.وأضاف أن “من بين المخالفات المسجلة قبول 334 طالباً في تخصصات طبية بمعدلات أقل من الحد الأدنى، إضافة إلى قبول 262 طالباً في كليات أخرى خارج التعليمات الرسمية، في وقت تم فيه رفض طلبات العشرات من الطلبة بسبب فارق عشر درجة فقط”،داعيا الوزارة إلى “غلق تلك الكليات المخالفة لتكون عبرة لباقي المؤسسات التعليمية الأهلية”.

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