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التغيير الكردية تتهم هيئة النزاهة الاتحادية بابتزاز أحد وزرائها السابقين
حزب بارزاني:منصب رئيس الجمهورية من ” حصتنا”
الكاظمي:نرجو من الكويت المشاركة في مؤتمر “دول الجوار العراقي”
القانونية النيابية تشكك في جاهزية مفوضية الانتخابات
نائب:ميليشيا كتائب حزب الله من اختطفت مجموعة من شباب قضاء المسيب وقتلت أحدهم
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الطاقة النيابية لحكومة الكاظمي:هل إيران تسمح بإستخدام الطاقة النظيفة في العراق؟؟
52% نسبة الفقر في محافظة المثنى جراء الفشل والفساد الحكومي
صالح:مشروع الطاقة النظيفة ستظهر نتائجه بعد (5) سنوات
الكاظمي لوزير الخارجية الياباني:ورقتي “البيضاء” س”تنقذ”العراق من أزمته الاقتصادية!!!!!!!
العراق وتركيا يوقعان على إتفاقية التعاون في مجال الصناعات الدفاعية
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تجارة الأسلحة في العراق برعاية ميليشيا الحشد والأمن الوطني
الكاظمي لايستطيع إيقاف استغلال موارد الدولة للدعاية الانتخابية من قبل الأحزاب
الكاظمي والتيار الصدري وحيتان الفساد وراء إنهيار المنظومة الكهربائية
انعدام الشفافية في الإيرادات المالية ..وزارة النفط أنموذجاً
إيرادات نفط الإقليم لعائلة بارزاني وحكومة أبنها مسرور لن تسلم بغداد برميلاً واحداً لأنه مباع لمدة 50 عاماً
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- متابعات خاصة
الأحزاب من مصادر تمويل ميليشيا الحشد بعد المخدرات والدعارة وصالات القمار
في عراق الفوضى,,مرشحين للانتخابات مرتبطين بحزب العمال الكردستاني الإرهابي عن دائرة سنجار
حكومة الكاظمي متورطة بقتل النشطاء لحمايتها للجهات المنفذة
المستعمرات الإيرانية العراق وسوريا ولبنان واليمن في ” ظلام دامس”
معهد واشنطن ينصح بايدن بضربة موجعة لميليشيا الحشد الشعبي
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