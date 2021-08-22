التغيير الكردية تتهم هيئة النزاهة الاتحادية بابتزاز أحد وزرائها السابقين

التغيير الكردية تتهم هيئة النزاهة الاتحادية بابتزاز أحد وزرائها السابقين
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهمت حركة التغيير الكردستانية ، اليوم الاحد، عضواً بهيئة النزاهة الاتحادية بابتزاز وزيره الأسبق فيما لفتت الى ان القانون لا يمنع تلقي الهدية.وذكر بيان للحركة: انه “في الوقت الذي نعبر فيه عن احترامنا وتقديرنا للجهود المبذولة من قبل هيئة النزاهة الاتحادية، ندعو رئاسة الهيئة الى وضع حد لعمليات الابتزاز والتهديد التي يمارسها احد اعضاء الهيئة بحق وزير الهجرة والمهجرين الاسبق جاسم محمد الجاف”.وأضاف انه “اذا كانت توجد ادلة على حصول فساد في عهده نرجو ان يقدمها الى القضاء الاتحادي ليقول كلمة الحق بدلا من هذا التشهير والتهديد المستمر منذ اكثر من سنة “.وأوضح ان “الجاف لا ينكر بأنه نقل مبلغا من المال من الوزارة الى الاقليم قبل شهر من انتهاء وزارته، فالمبلغ تم صرفه على النازحين الموجودين داخل المخيمات في الاقليم وليس لتمويل حركة التغيير كما يدعي عضو الهيئة”.وتابع: “اما بخصوص ادعاءاته بأن وزير الهجرة والمهجرين الاسبق تلقى هدية سيارة فلا يوجد في القانون ما يمنع من تلقي اي شخص هدية اثناء تواجده خارج عمله، اما بخصوص الاتهامات الاخلاقية فنحن نترفع عن الرد عليها ونطلب ايضا احالتها الى القضاء، علما بأن حركة التغيير تحتفظ بحقها القانوني في الرد من خلال المحاكم المختصة “.

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