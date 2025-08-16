التوقيع على اتفاقيه بين مصرف الرافدين وشركة “K2 Integrity” الأمريكية في مجال الاستشارات المالية والرقابة

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن مصرف الرافدين، أمس الجمعة، توقيع اتفاقية شراكة مهنية مع شركة “K2 Integrity” الأمريكية بمجال الاستشارات المالية والرقابة.وقال مصرف الرافدين في بيان : إنه “في خطوة استراتيجية جديدة تعكس تنامي مكانة العراق المالية على الساحة الدولية، شهد مقر سفارة جمهورية العراق في واشنطن مراسيم توقيع اتفاقية شراكة مهنية بين مصرف الرافدين وشركة K2 Integrity الأمريكية، الرائدة عالميًا في مجال الاستشارات المالية والرقابية”.وأضاف أن “الاتفاقية تتضمن تقديم حزمة شاملة من الخدمات تشمل مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وتطبيق أنظمة الامتثال بما يتماشى مع المعايير الدولية، وتعزيز البنية الرقابية للمصارف العراقية”، لافتاً إلى أن “هذا التعاون يأتي ضمن استراتيجية الحكومة العراقية لبناء قطاع مالي قوي وشفاف قادر على مواكبة التحولات الاقتصادية العالمية، وترسيخ موقع العراق كمركز مالي واعد في المنطقة”.وأكد المدير العام ورئيس مجلس إدارة مصرف الرافدين علي كريم حسين ظاهر الفتلاوي حسب البيان، أن “هذه الشراكة تمثل قفزة نوعية في مسار الإصلاح المصرفي”، مشيرًا إلى أن “الاتفاقية ستسهم في تعزيز الثقة بالمصارف العراقية، وفتح آفاق أوسع للتعاون مع البنوك المراسلة حول العالم، بما يدعم أهداف الحكومة في بناء قطاع مالي قوي، شفاف، ومتوافق مع أفضل الممارسات الدولية.ولفت البيان إلى أن “هذا التوقيع يأتي امتداداً لنهج الحكومة في إطلاق مشاريع استراتيجية تعزز موقع العراق كمركز مالي واعد في المنطقة، وترسخ صورته كدولة قادرة على مواكبة التحولات الاقتصادية العالمية بثقة واقتدار”.وفي شأن متصل، اتهم عضو مجلس النواب الأمريكي جو ويلسون، اليوم الجمعة، مصرف الرافدين الحكومي بإجراء تعاملات مالية مع جماعة الحوثي في اليمن، متوعدا أثر ذلك بقطع تمويل الولايات المتحدة المالي عن العراق.وكتب ويلسون في تدوينة على حسابه بمنصة “إكس، أن “مصرف الرافدين العراقي المملوك للدولة العراقية يُجري معاملات مالية لصالح الحوثيين، وهي منظمة إرهابية”، مردفا بالقول “لدينا اسم يُطلق على هذه الدول بالدول الراعية للإرهاب”.وتابع: “سأعمل على قطع التمويل عن العراق خلال تشريع المخصصات المالية القادم” في ميزانية الولايات المتحدة، كما وحثّ ويلسون وزارة الخزانة الأمريكية على “معاقبة” مصرف الرافدين.

