التوقيع على عدة مذكرات تفاهم بين العراق وبريطانيا

التوقيع على عدة مذكرات تفاهم بين العراق وبريطانيا
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وقعت حكومة رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، أمس الأربعاء، 9 مذكرات تفاهم مع الجانب البريطاني شملت مجالات متعددة، وذلك ضمن جدول الزيارة الرسمية لرئيس الوزراء إلى لندن.وذكر المكتب الإعلامي للسوداني، في بيان ، أنه “جرت ، في العاصمة البريطانية لندن، مراسم توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين القطاعين العام والخاص العراقي وعدد من الشركات والمؤسسات البريطانية، في عدد من المجالات، بحضور نائبي رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية ووزير النفط”.وأضاف أنه “تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الإعمار والإسكان/ دائرة الماء العامة وشركة (IHS) الاستشارية، في مجال تقديم دراسات تجريبية لاتفاقية المياه الشاملة”، مردفاً بالقول: “كما تم توقيع مذكرة تفاهم أخرى بين المصرف العراقي للتجارة (TBI) وبنك ستاندرد تشارترد”.وتابع: “وشهدت المراسم التوقيعَ على مذكرة تفاهم بين مجموعة الرضا وشركة جيمس كوبيت البريطانية بشأن ماء البصرة”، مستدركاً بالقول: “فيما تم إبرام عقد تجهيز أمونيا مع شركة كيبيت البريطانية بشأن إنشاء مشروع اليوريا السوداء للقطاع الخاص العراقي”.وأكمل: “كما جرى توقيع مذكرة تفاهم مع شركة جاكوار لاندروفر، لفتح فرع للشركة في محافظة البصرة، وكذلك التوقيع على مذكرة تفاهم أخرى تخص تحلية ماء البصرة”، مردفا: “في حين وقعت شركة نور الهلال العراقية مذكرة تفاهم مع شركة ايفونو بول البريطانية، بشأن إنشاء مصانع الكلور والصودا”.وأوضح: “كما وقعت شركة نجاح المستثمر العراقية مذكرة تفاهم مع شركة اينوفو بول بشأن تجهيز الكلور والصودا”، لافتاً إلى أنه “في مجال التعاون العلمي، تم توقيع مذكرة تفاهم في الجانب التعليمي بين كلية المأمون الجامعة وجامعة soas للدراسات الشرق أوسطية، لتبادل البعثات والتعاون المشترك، لتكون بهذا أول جامعة أهلية عراقية توقع مذكرة تفاهم اقتصادية وأكاديمية مع جامعة بريطانية رصينة”.

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