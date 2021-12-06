التيار الصدري:الإطار التنسيقي وراء أزمات البلد ويسعى لتشكيل حكومة توافقية

التيار الصدري:الإطار التنسيقي وراء أزمات البلد ويسعى لتشكيل حكومة توافقية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم التيار الصدري عصام حسين، اليوم الاثنين، الإطار التنسيقي بأفتعال الازمات والصراعات لغرض الذهاب نحو التسوية  وتشكيل حكومة توافقية، فيما بين ان السفينة إلى الآن لا تجري وفق مايريد الإطار.وقال حسين في حديث صحفي، ان “رئيس تحالف الفتح هادي العامري لم يقدم مايثبت التزوير في الانتخابات وبتالي مايجري من شكوى داخل المحكمة الاتحادية الغاية منها التأخير فقط والدليل نحن الآن نسير وفق هذا المنهج ( منهج تأخير تشكيل الحكومة ) بعد ان أجلت المحكمة الاتحادية النظر بالطعون إلى الثالث عشر من الشهر المقبل”.واضاف ان “التوجه لدى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر هو الذهاب إلى تشكيل حكومة أغلبية حيث أبلغهم الصدر بالاجتماع الاول مع الإطار انه اما ان تذهبون انتم لتشكيل حكومة توافقية او نذهب نحن لتشكيلها لكن لاتوجه للذهاب إلى توافقية كما يريد الإطار”.وبين انه “بالإمكان ان نذهب للمعارضة اذا استطاع الإطار تشكيل حكومة توافقية”، مبينا ان “عزت الشابندر يتواجد في الإقليم وعلى الارجح هو مبعوث من الإطار لاقناع الكرد بتشكيل حكومة توافقية  فهم لديهم حراك سياسي وهو لم يكن بالمستوى المطلوب”.

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