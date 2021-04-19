التيار الصدري:المالكي تسبب بخسارة العراق 25 ترليون دينار عندما أوقف العمل بقانون الضريبة

التيار الصدري:المالكي تسبب بخسارة العراق 25 ترليون دينار عندما أوقف العمل بقانون الضريبة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اتهم النائب عن التيار الصدري رياض المسعودي، الاثنين، رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي بالتسبب في خسارة العراق  25 ترليون دينار عندما اوقف العمل بقانون الضريبة رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٢وقال المسعودي في حديث صحفي: إن “المادة ٣٤ الفقرة ج  التي طالب بها وزير المالية علي علاوي تختلف من حيث الشكل والمضمون وليس لها علاقة بضريبة الدخل”.وأضاف أن “رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي تسبب بخسارة العراق ٢٥ ترليون دينار بسبب إيقاف العمل بقانون ضريبة الدخل”، مبينا أنه “ليس من صلاحية مجلس الوزراء إيقاف العمل بقانون الضرائب”.

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