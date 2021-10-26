التيار الصدري:نلغي الجيش ليبقى الحشد الشعبي

التيار الصدري:نلغي الجيش ليبقى الحشد الشعبي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد القيادي البارز في التيار الصدري امير الكناني، الثلاثاء، أن بقاء الحشد الشعبي واستمراره مسألة استراتيجية، فيما أشار الى ان الحكومة العراقية ستكون توافقية شيعية.وقال الكناني في كلمة له خلال مؤتمر للدراسات والابحثات في أربيل ، إن “الحشد الشعبي قوة رسمية وبقاؤه مسألة ستراتيجية ولن يلغى ”.وأضاف الكناني أن “الحكومة القادمة ستكون توافقية شيعية”.من جانب آخر شدد الكناني وهو مستشار لرئيس الجمهورية على ضرورة أن “تعود عائدات المحافظات العراقية كلها إلى خزينة الدولة”. 

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