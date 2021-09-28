التيار الصدري لديه(84) مرشح وينادي بالفوز بـ(100) مقعد انتخابي!!

التيار الصدري لديه(84) مرشح وينادي بالفوز بـ(100) مقعد انتخابي!!
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 بغداد/ شبكة اخبار العراق- جدد التيار الصدري تصريحاته ، بزعامة مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، بأنه سيفوز بـ( 100) في الدورة البرلمانية المقبلة ويرفض التدخلات الخارجية في تشكيل الحكومة المقبلة، ما بعد الانتخابات البرلمانية المبكرة.وقال النائب عن التيار محمود الزجراوي في حديث صحفي، ان “التيار  يفوز بـ(100) مقعد وأن “حجة الإسلام والمسلمين” مقتدى لن يقبل باي تدخلات خارجية في تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، خصوصاً بعد ان يحقق الاغلبية البرلمانية وهو من يشكل الحكومة، فنحن مع ان تشكل الحكومة من الداخل وليس من خارج الحدود”.وبين ان “التيار الصدري، سوف يكشف ويفضح اي جهة سياسية تعمل على تنفيذ الاجندات الخارجية في تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، لكن بعد تحقيق الاغلبية البرلمانية الصدرية، سيكون هذا الأمر غير موجود، كما كان يحدث سابقاً”.يذكر ان للتيار الصدري لديه (84) مرشح !! واستحالة فوز الجميع ، والتوقعات تشير إلى حصوله على (32) مقعد غير قادر على تشكيل الحكومة القادمة، ومقتدى مرتبط تنظيميا وعقائديا بإيران فمرجعه الإيراني كاظم الحائري وسياسيا بمكتب علي خامئني.

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