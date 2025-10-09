التيار الصدري ينفي ترشيح الغزي لرئاسة الحكومة المقبلة

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- نفى مصدر في التيار الوطني الشيعي، اليوم الخميس (9 تشرين الأول 2025)، صحة منشور متداول على مواقع التواصل الاجتماعي منسوب إلى صفحة “صالح محمد العراقي”، تضمن ادعاءات بترشيح حميد الغزي لرئاسة الوزراء.وقال المصدر ، إن “المنشور الذي تم تداوله ويحمل شعار (وزير القائد) هو مزور ولا يمتّ بصلة إلى الصفحات أو القنوات الرسمية التابعة للتيار الوطني الشيعي”، مؤكدًا أن “المنشور مفبرك بالكامل ولا يعكس موقف السيد مقتدى الصدر أو المكتب الخاص به”.وتداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي في وقت سابق منشورًا منسوبًا إلى صالح محمد العراقي، تضمن إشادة بترشيح حميد الغزي من التيار الوطني الشيعي، فيما ظهر على المنشور نفسه ختم واضح بكلمة «مزور» باللون الأحمر.

