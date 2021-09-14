التيار الصدري يرفع دعوى قضائية ضد النائب الوطني الشجاع باسم خشان

التيار الصدري يرفع دعوى قضائية ضد النائب الوطني الشجاع باسم خشان
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بغداد/ شبكة أخبار العراق-رفع تيار الفساد والدمار (التيار الصدري) دعوى قضائية ضد النائب الشجاع باسم خشان، اليوم الثلاثاء، لانه قال الحق بوجه الظالم المجرم الذي دمر البلاد والعباد مقتدى الصدر على ضوء تصريحه الذي وصف الصدر ” رئيس كتلة الفساد وادعائه بالاصلاح نفاق”، والشكوى جاءت بعد بيان عشيرة النائب الذي حملت مقتدى مسؤولية اي اعتداء  تطال حياة ابنها النائب ، وأدناه  صورة الشكوى. 

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