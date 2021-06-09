التيار الصدري يستبعد إجراء تغييرات وزارية

التيار الصدري يستبعد إجراء تغييرات وزارية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- حسم التيار الصدري، اليوم الأربعاء، الجدل بشأن وجود تغييرات حكومية مرتقبة، فيما أكد عدم وجود استجوابات في داخل المجلس للوزراء.وقال عضو التحالف علي غلام في تصريح صحفي، إن “مجلس  النواب منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، دون إقرار جميع الوزراء الذين اقترحت أسماؤهم وحصول تغييرات حكومية في الفترة المقبلة امر مستبعد”، لافتاً إلى أن “مجلس النواب معطلا وبإرادة بعض الكتل السياسية ولهذا السبب لن يحصل اي تغيير حكومي”.وأوضح أن “استجوابات الوزراء في مجلس النواب هي الاخرى، لم تمض رغم جمع التواقيع في هيئة الرئاسة، بسبب ان الكتل السياسية الكبيرة هي التي ترفض ذلك”.وكان عدد من النواب قد أعلنوا في وقت سابق عن تغييرات وزارية مرتقبة في حكومة الكاظمي تطال خمسة وزراء.

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